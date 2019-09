Cagliari, Maran: “Questa è la strada giusta, così possiamo colmare gap importanti”

Si è da poco conclusa la sfida tra Cagliari e Genoa, terminata con il successo dei sardi. Il tecnico dei sardi Rolando Maran ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: “La mia squadra ha preso la strada giusta, sapendo che per prevalere bisogna sempre dare il 100%. Oggi abbiamo interpretato bene determinati momenti. Ci pesava non aver fatto punti in casa ed oggi siamo riusciti a rimediare. Oggi siamo riusciti a trovare più continuità di gioco, anche rispetto alla gara di Parma. Purtroppo nel finale ci siamo abbassati, ma abbiamo trovato una grande reazione. Merito della squadra per quanto ci ha creduto. Dobbiamo ringraziare questa gente per l’aiuto che ci ha dato. Simeone? Incarna lo spirito di questa squadra. Credo si sia subito calato nella realtà. Noi dobbiamo essere questi. Se giochiamo così possiamo superare gap tecnici. Chi scende in campo sa di dover mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra. Dobbiamo saper interpretare il concetto. Finale con Joao Pedro e Ionita? L’importante era che la palla entrasse. Ho sentito parlare a lungo di mancanza di vittorie, ora sono arrivati i tre punti ed i tifosi se lo meritano”.