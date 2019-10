Cagliari, Maran: “Ripartiti bene dopo un brutto avvio. Nainggolan? Un vantaggio avere un giocatore così”

Il Cagliari vince anche contro la Spal e vola in zona Europa: -2 dal Napoli quarto, -3 dall’Atalanta terza in classifica. Ecco le parole di un raggiante Rolando Maran dopo la partita: “Le prime due giornate ci hanno portato sconfitte in casa, ma siamo ripartiti bene e abbiamo lavorato con grande impegno, complimenti ai ragazzi per tutto ciò che fanno in settimana e che mettono in pratica nel weekend. Dobbiamo continuare così, cercando di migliorarci, mantenendo peraltro equilibrio al contempo. Il gol di Nainggolan? Un vantaggio avere un giocatore così, ha questi colpi e può stare in più ruoli. È notevole come tecnica, nell’economia della partita si sente un calciatore con così tanta personalità. Bisogna stare dentro alla partita fino all’ultimo centimetro, questi ragazzi hanno tale caratteristica nel proprio dna”.