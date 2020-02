Cagliari, Maran: “Sarà una partita tosta, pesano due mesi senza vittoria”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Genoa valida per la 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole ai media presenti ad Asseminello: “Mancheranno Pavoletti, Cigarini, Rog e Ceppitelli. Luca si è allenato con la squadra, le sensazioni sono buone, ma abbiamo preferito aspettare. Non ci concentriamo sugli altri ma su di noi, siamo tornati a fare le prestazioni che volevamo e domani sarà una partita tosta per confermare le sensazioni positive. Modulo? Sono aspetti su cui lavoriamo ogni settimana. Di volta in volta posso scegliere il modulo che mi pare più congeniale. Come sempre prepariamo la gara per essere pronti alle varie situazioni che ci si presentano. Pereiro? Ha giocato molto poco quest’anno, questa settimana si è allenato con noi facendo cose diverse da quelle cui era abituato. Può darci qualcosa che prima non avevamo, mi auguro di potergli dare spazio presto. Alessio Cragno è tornato subito quello che conoscevamo, così come quel posto in Nazionale se l’era già guadagnato. Mi auguro per lui che possa davvero figurare tra i convocati di Mancini”.

ATTACCO – “Non è detto che Paloschi e Simeone non possano coesistere, anche se per caratteristiche sono simili. In questo momento stiamo giocando con una sola vera punta davanti, vedremo cosa ci riserveranno le prossime gare”.

DIGIUNO -“Stanno pesando questi due mesi senza vittoria, perché quando ci si avvicina a portare a casa quel che ti sei guadagnato a volte ti viene il braccino. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, dobbiamo superare questo momento: domenica scorsa eravamo nella loro metà campo, quando poi hanno trovato il pareggio. Non è un timore dovuto alla mentalità, ma a situazioni particolari. Sapete benissimo quanto volessimo i tre punti, specie per coronare la prestazione e dare continuità ai risultati. È rimasta la consapevolezza dell’amaro in bocca. Lavoriamo su tutti gli aspetti, anche perché i gol presi al 1′ sono uguali a quelli del 90′. Questo però va analizzato, dobbiamo essere consapevoli di dover migliorare ed essere più forti anche delle situazioni che, in questo momento, stiamo pagando più del dovuto”.