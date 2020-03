Cagliari, Maran sempre più a rischio esonero: ecco il nome del sostituto

Il Cagliari è pronto a cambiare. La squadra sarda contro la Roma è incappata nella terza sconfitta consecutiva, la nona stagionale. Nainggolan e compagni non vincono dal 2 dicembre, troppo per pensare all’Europa. Durante il girone d’andata il Cagliari aveva stupito tutti, poi qualcosa si è rotto. I sardi sono undicesimi in classifica a quota 32 punti e i sogni europei sembrano destinati a rimanere tali.

CAMBIO – Secondo quanto raccolto da SkySport il ko casalingo contro la Roma potrebbe costare molto caro a Rolando Maran. L’allenatore infatti sarebbe ad un passo dall‘esonero. Giulini avrebbe già pronto il nome del sostituto: Andrea Stramaccioni. Più complicata la strada che porta a Max Canzi, allenatore della squadra primavera che è in piena lotta per lo Scudetto giovanile.