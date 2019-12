Cagliari, Maran: “Sprecate troppe occasioni. Troppo fiscali sul recupero”

Si è conclusa la sfida tra Cagliari e Lazio. Il tecnico dei rossoblu Rolando Maran commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Se avessimo chiuso la gara, staremmo a parlare di una partita diversa. Abbiamo avuto sette occasioni nitide. Abbiamo creato moltissimo, più della Lazio. Non abbiamo subito tanto. Recupero? Si parla tanto di regolamento, ma altre partite si fermano prima anche con casi Var. Non vedo sempre questa fiscalità. Questi ragazzi hanno dato tutto e questo gli fa onore. Siamo consapevoli che vogliamo continuare così. C’è molta rabbia. Quando giochi contro la Lazio, creando sei occasioni, è un gran segnale. Usciamo sconfitti, ma a testa alta. Abbiamo dovuto fare tre cambi forzati. Abbiamo giocato in dieci nel finale per l’infortunio di Cacciatore. Abbiamo fatto in modo di non far tirare molto la Lazio. Questa era la strada giusta e devo fare i complimenti ai ragazzi”.