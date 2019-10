Cagliari, Maran: “Stiamo crescendo come mentalità, non vogliamo accontentarci”

Un buon pareggio per il Cagliari a Torino, con i sardi che, dopo essersi portati in vantaggio, si sono dovuti accontentare dell’1-1. Queste le parole del tecnico Rolando Maran al termine della gara.

MENTALITA’ – “Oggi non ci siamo accontentati del pareggio, abbiamo cercato di vincerla dopo il gol del Torino. Questo è il sintomo di una mentalità che sta crescendo e che vogliamo continuare a coltivare. Con i risultati l’autostima cresce, la squadra si è compattata troppo tardi e adesso sta trovando un’identità. Vogliamo fare calcio in maniera propositiva sempre. Tutto passa dal lavoro e dall’approccio che abbiamo. Fa piacere l’entusiasmo che si è creato, ma non dobbiamo abbassare la tensione”.