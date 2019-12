Cagliari, Maran: “Tanta rabbia dopo Lecce ma contro la Sampdoria dobbiamo prendere il massimo…”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di lunedì sera contro la Sampdoria valida per la 14^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

A LECCE – “Passo indietro? No, non credo. Sicuramente non abbiamo fatto benissimo e c’è tanta rabbia. Arrivavamo da diverse gare in cui avevamo fatto molto bene. Siamo mancati in qualcosa, ma a livello di partecipazione eravamo pienamente concentrati. Abbiamo visto cosa ha fatto ieri con la Fiorentina”.

ASSENZE – “Senza Cacciatore e Olsen? Ci sarà Faragò che sta bene, credo sarà lui ad andare in campo. E in porta Rafael non farà mancare l’apporto caratteriale forte che ci dà sempre lo svedese”.”Se le altre ci studiano? Non credo e a prescindere noi dobbiamo essere gli stessi sapendo i nostri limiti e cercando di superarli”. “Europa? Non dobbiamo pensarci. Dobbiamo camminare a vista. Difficile non guardare la classifica? La classifica dobbiamo guardarla ma nel modo giusto. Dobbiamo essere consapevoli che tutto quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo guadagnato. L’importante è non pensare alla prossima sfida, ma solo al presente”.

SAMPDORIA – “Dobbiamo prendere il massimo dalla gara, anche per rispondere al pari col Lecce”. “Cosa temo dei blucerchiati? La classifica non è veritiera. Da quando è arrivato Ranieri, poi, è ancora più pericolosa. Sicuramente è nel suo momento migliore. Tra l’altro è quella squadra che ha preso meno tiri in porta in Serie A”.