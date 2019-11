Cagliari, Maran: “Terzo posto? Ecco il nostro segreto. E su Nainggolan…”

Terzo posto in classifica, a pari punti con la Lazio. Il Cagliari di Rolando Maran vola e sogna in grande. Un inizio incredibile che vede i sardi vera rivelazione del campionato di Serie A. A margine della riunione tra allenatori, capitani, arbitri e dirigenti, il mister rossoblù ha commentato ai microfoni dei media presenti il momento della sua squadra soffermandosi anche su Radja Nainggolan, tornato in Sardegna dopo l’esperienza a Roma e a Milano, sponda Inter.

SEGRETO – “Se mi aspettavo questa posizione in classifica? Indubbiamente mi aspettavo di far bene, ma se siamo a questo punto è merito dei ragazzi e di tutto l’ambiente. I nostri tifosi ci stanno spingendo nel migliore dei modi e vogliamo dar loro tante soddisfazioni. Nonostante una partenza falsa dovuta agli episodi (due ko consecutivi in casa contro Brescia e Inter nelle prime due giornate ndr), è tutto frutto del nostro lavoro”. “Il segreto? L’entusiasmo contagioso, vogliamo farlo diventare un marchio. Lavoro ed entusiasmo possono diventare fondamentali e mix vincente”.

NAINGGOLAN – Un pensiero anche su uno dei simboli di questo Cagliari delle meraviglie, Radja Nainggolan: “”Radja ha sempre avuto un grandissimo rendimento, sono felice che sia con noi. Ci dà una grossa mano, si è dimostrato un campione”, ha concluso Maran.