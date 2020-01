Cagliari, Maran: “Tirato in porta 27 volte, avremmo meritato di più”

Il Cagliari conquista un punto nella trasferta di Brescia, con la gara che si è conclusa sul punteggio di 2-2. Queste le parole del tecnico dei sardi Rolando Maran al termine del match.

RAMMARICO – “Dispiace, abbiamo tirato in porta 27 volte e loro hanno segnato con due prodezze. In un momento diverso queste partite le porti a casa. Siamo andati sotto con un eurogol ma non abbiamo mollato, cercando di vincere dall’inizio alla fine. In questo momento gli episodi non ci girano nel modo giusto. Critiche? Nel girone di andata abbiamo fatto qualcosa di straordinario, le critiche per questo periodo negativo ce le siamo prese. Oggi la squadra ha però dato una bella risposta dal punto di vista della compattezza. Abbiamo cercato con tutte le forze di portare a casa la vittoria”.