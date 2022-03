Cagliari, Mazzarri: “A gennaio scelte coraggiose che ci hanno ripagato”

Il tecnico del club isolano ha fatto il punto a poche giornate dalla fine del campionato di Serie A

"Chiudiamo bene il campionato e regaliamo ai tifosi le soddisfazioni che meritano: il loro sostegno è il nostro valore aggiunto”. Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito un estratto dell’intervista in onda oggi.

“Trovo assurdo che a otto giornate dalla fine ci siano squadre impegnate nella lotta salvezza con una o due partite da recuperare. È necessaria una riflessione immediata, occorrerebbe cambiare le regole della giustizia sportiva. Le partite si devono rigiocare subito: siamo già in ritardo, si può falsare il campionato. Recuperiamo al più presto le gare che mancano”.

“Arrivando qui in corsa ho trovato delle difficoltà maggiori rispetto a quanto immaginassi, anche se nel girone di andata avremmo meritato qualche punto in più. A gennaio con la Società abbiamo fatto scelte coraggiose che ci hanno ripagato. Stiamo lavorando bene con molti giovani italiani, questo giova a noi e all’intero movimento azzurro”.

“Il Cagliari gode di infrastrutture importanti, come il nostro Centro sportivo; un grande bacino di pubblico; la squadra rappresenta non solo una città, ma un’intera Isola: qui ci sono i presupposti per lavorare bene e fare buone cose”