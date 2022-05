Cagliari, Mazzarri a rischio esonero: tre ipotesi per sostituirlo

Rebus in casa dei sardi

Walter Mazzarri a rischio esonero. Il mister del Cagliari , alla settima sconfitta nelle ultime otto gare, potrebbe presto non essere più il tecnico dei sardi. I rossoblù, sconfitti in casa per 1-2 dall'Hellas Verona, adesso possono essere inghiottiti del tutto nella corsa alla permanenza in Serie A.

Secondo quanto si apprende dalle recenti indiscrezioni, sarebbero momenti di riflessione in casa Cagliari per il futuro della guida tecnica. Come riporta TMW che cita il quotidiano 'L'Unione Sarda', in queste ore il presidente Giulini e il ds Capozucca stanno valutando il da farsi. La situazione non è disperata l'esonero di Mazzarri potrebbe essere cosa concreta. Da capire a chi si potrebbe affidare la panchina in vista delle ultime tre giornate. Se la proprietà dovesse optare per l'addio al mister toscano, le soluzioni sarebbero tre: Leonardo Semplici, Diego Lopez e Alessandro Agostini. Il primo di questi è ancora sotto contratto dopo la salvezza della passata annata.