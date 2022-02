Cagliari, Mazzarri: “Atalanta? Pensiamo a noi. Possiamo darle filo da torcere se…”

Parla il mister dei sardi

Vigilia di campionato per il Cagliari che domani affronterà l'Atalanta in trasferta. Mister Walter Mazzarri ha presentato la sfida in conferenza stampa affrontando diversi temi legati alle assenze importanti nella sua rosa - Joao Pedro su tutti - ma anche al mercato.

SINGOLI - Poi sui singoli: "Lovato? Di Lovato mi ha sorpreso la personalità, è un giovane ma mi sembra di parlare con un veterano. Penso e spero che faccia una partita all'altezza di quello che abbiamo visto, è chiaro che avrà motivazioni particolari ma non credo che si emozionerà". E sul nuovo arrivato Baselli: "A Torino con me ha dimostrato di essere un giocatore che ci può dare una mano: tecnicamente non si discute, ma deve stare bene fisicamente per essere più cattivo in fase passiva rispetto al passato. A 30 anni la maturità è completa, mi aspetto che quando sarà in condizione al top riesca a darci il suo contributo in entrambe le fasi, specie in fase passiva"