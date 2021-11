Cagliari, Mazzarri: “Buona gara e Cragno ritrovato. E si poteva anche vincere”

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri racconta le sue impressioni sul pari contro il Sassuolo

Il Cagliari strappa il pari contro il Sassuolo, evitando una sconfitta che sarebbe stata pesantissima per la classifica. I sardi restano ancora in lotta per non retrocedere. Il tecnico Walter Mazzarri interviene ai microfoni di Sky Sport per spiegare il suo punto di vista sul momento della sua squadra: "Per come la vedo, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che mette in difficoltà tutti in casa. Nel finale però potevamo anche vincere, è stata una gara equilibrata, con tante occasioni da gol. Era importante interrompere la serie di risultati negativi, che erano arrivati anche con prestazioni migliori di quella di oggi. Cragno? In due o tre occasioni è stato bravo e ci ha salvato. Ha ritrovato la forma, anche la convocazione in Nazionale l'ha probabilmente aiutato. E' ritornato ad essere quello che è sempre stato". Insomma, c'è davvero qualche buona notizia da cui ripartire.