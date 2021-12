Cagliari, Mazzarri: “Ci manca la vittoria. Infastidito da sconfitta contro l’Inter”

Parla il tecnico dei sardi verso la gara contro l'Udinese

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Cagliari di Walter Mazzarri che ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno contro l'Udinese di sabato sera per la 18^ giornata di Serie A. I sardi, reduci dal k.o. contro l'Inter, vogliono invertire la rotta e sperano che il successo in Coppa Italia possa dare una mano in tal senso.

VINCERE - "Cosa ci manca? La vittoria. Quando si perde, come con l'Inter, sembra tutto negativo. Si può perdere con loro, ma non nel modo in cui l'abbiamo fatto noi e questo mi ha infastidito. Voglio sperare che sia un incidente di percorso, perché nelle altre 4 partite precedenti eravamo sulla buona strada e avremmo meritato almeno un paio di volte la vittoria. Il nostro obiettivo domani sarà quello di entrare in campo perfetti e pronti a metterci anche di più, ma di fronte abbiamo una squadra molto forte fisicamente: sono tutti calciatori strutturati, di passo. Se ci rubano palla possono farci male, dovremmo essere attenti sotto tutti i punti di vista", ha detto Mazzarri.

SQUADRA - "Nandez e Ceppitelli? Devo vedere tra oggi e domani ma spero di averli a disposizone. Pavoletti? Non diamo vantaggi agli avversari, sia come modulo che come giocatori (ride, ndr)".

MERCATO - "Per ora dobbiamo fare due gare al massimo con i giocatori che abbiamo. Poi vediamo a gennaio. Con la società abbiamo parlato e siamo sulla stessa linea, ma ripeto, dobbiamo fare il massimo in queste due gare prima di Natale con la squadra che abbiamo"