Cagliari, Mazzarri: “Contento anche se vista la prestazione dispiace averla solo pareggiata”

“I miei giocatori meritano un voto altissimo" ha detto Mazzarri nel post gara di Roma

Redazione ITASportPress

Soddisfazione per la prestazione offerta dai suoi ragazzi, un pizzico di rammarico per non essere riusciti a condurre in porto il risultato pieno: questo lo stato d'animo di Walter Mazzarri nel dopo partita. “I miei giocatori meritano un voto altissimo, in tre giorni li ho bombardati e loro mi hanno dato grande disponibilità su tutto. Si è visto che hanno cercato di mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato, non abbiamo concesso quasi niente nel primo tempo ad una Lazio che fa del palleggio la sua forza; al contrario, è stato il Cagliari a creare di più. La squadra ha dimostrato di essere un gruppo e recepire le cose velocemente, non era facile”.

PROVA DI SQUADRA

“I centrocampisti sono stati bravi, ma anche gli attaccanti hanno lavorato su Lucas Leiva, hanno stretto bene, quando una delle punte non riusciva ad andare sul metodista, usciva un mediano. Gli attaccanti hanno pure avuto energie per andare a fare grandi cose in fase offensiva. Peccato per le occasioni costruite nel primo tempo, avessimo chiuso la frazione in vantaggio poteva essere tutt'altra partita”.

UN PIZZICO DI CORAGGIO IN PIU'

“Nella ripresa siamo un po' calati, dispiace perché se sul 2-1 avessimo avuto la stessa forza ed energia mostrata nei primi 45' avremmo potuto chiuderla. Oltre al calo fisico, forse abbiamo commesso l'errore di schiacciarci troppo. In queste circostanze ci vuole un pizzico di coraggio in più, ma capisco anche l'aspetto psicologico dei ragazzi che non vincevano da tempo e hanno avuto paura di non riuscire a portarla a casa. Sono contento, anche se vista la prestazione dispiace averla solo pareggiata”.

PARTITA PER PARTITA

“Dobbiamo continuare a fare quel che stiamo facendo, pian pianino, pensando partita per partita e vedere cosa riusciamo a portare a casa. Tra un mesetto o due potremo tirare le somme e magari dire qualcosa in più sulle possibilità della squadra in questo campionato”.

ENTUSIASMO DA MISTER

“Sono rimasto fermo a lungo perché non avevo ancora il vaccino e senza pubblico non è il mio calcio. La sosta mi ha fatto bene, ho trascorso il tempo aggiornandomi, sono rientrato con grande serenità appena si è materializzata l'occasione giusta. Ho tante energie, nonostante i vent'anni di carriera alle spalle l'entusiasmo è sempre quello del primo giorno”.