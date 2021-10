Cagliari, Mazzarri: “Dopo vittoria sulla Samp non siamo diventati fenomeni”

Il tecnico del Cagliari ha presentato il match contro la Fiorentina

Il Cagliari si presenta alla trasferta di Firenze senza Diego Godin, il perno della difesa. Un'assenza importante, che si somma a quelle di Dalbert, Ceter e Walukiewicz. Non partirà neppure Oliva per una lieve distorsione alla caviglia rimediata in rifinitura, ma il tecnico rossoblù Walter Mazzarri non si spaventa: “Conosciamo il valore di Diego e degli altri assenti però sono fiducioso, sono convinto che i ragazzi che giocheranno faranno bene. Dobbiamo saper essere sempre più squadra, interpretare meglio le due fasi di gioco, stare sul pezzo per 95' e credere di mettere in difficoltà gli avversari”.