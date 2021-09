Cagliari, Mazzarri: “Felice di tornare ma adesso fatti e non parole”

Sbarcato all'aeroporto Elmas, il nuovo allenatore ha parlato pochissimo

Prime parole da nuovo allenatore del Cagliari di Walter Mazzarri che ha firmato un triennale per il club isolano. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini.

"Sono contento di tornare in Sardegna, ci vengo da trent'anni e sono sempre stato bene -ha detto Mazzarri-. Anche quei quattro mesi quando ero molto giovane sono stati bellissimi", ha aggiunto riferendosi alla sua breve avventura in rossoblu' da giocatore nella stagione 1982-83. Ma ha militato anche nella Torres di Sassari, nel 94-95. Per il futuro si è limitato a un "poche parole, molti fatti". Sono ben 462 le panchine in Serie A – che internazionale. Gioco propositivo, carisma e tanta grinta: per mister Mazzarri inizia ora una nuova sfida.