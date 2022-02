Cagliari, Mazzarri: “L’infortunio dell’arbitro ci ha come rotto il ritmo”

L'analisi del tecnico isolano dopo l'1-1 del Castellani

"Siamo partiti bene, poi il break per l'infortunio dell'arbitro ci ha come rotto il ritmo e dopo è arrivato l'infortunio di Lovato che ha sicuramente scombussolato i piani. A quel punto il primo tempo è stato complicato ed è andata bene averlo chiuso sotto di un solo gol. All'intervallo ero parecchio arrabbiato per come ci siamo disuniti, nella ripresa è stato quasi un nostro monologo, abbiamo gestito bene i cambi e credo che il pareggio sia meritato, forse qualcosa in più per noi non sarebbe stato uno scandalo, alla luce dell'occasione per Pavoletti. Sicuramente guardando la gara nel complesso è un pareggio prezioso vista la forza dell'Empoli".