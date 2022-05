Cagliari, Mazzarri ormai esonerato: panchina affidata ad Agostini

La decisione del club

Sette sconfitte nelle ultime otto partite. Il Cagliari rischia grosso in ottica salvezza. Ecco perché, dopo un'attenta riflessione, la società ha deciso di esonerare Walter Mazzarri dal ruolo di allenatore. Fatale al mister toscano il k.o. casalingo contro il Verona di sabato pomeriggio. La squadra è stata affidata al tecnico della Primavera Alessandro Agostini , anche se si resta in attesa dell'ufficialità.

Per il mister, storica grande ex bandiera dei sardi, un compito difficile: risollevare la squadra e portare a casa punti preziosi nelle ultime tre giornate dove i suoi saranno impegnati negli scontri diretti contro Salernitana e Venezia e il match casalingo contro l'Inter.

Nella mattinata, annullato l'allenamento che avrebbe dovuto vedere Mazzarri ancora alla guida, poi l'annuncio dell'addio con la "promozione" di Agostini. Prima ex calciatore, difensore in rossoblù per otto anni, tra il 2004 e il 2012, e ora allenatore, a lui il compito di traghettare il Cagliari alla salvezza. Una missione non facile ma che grazie alla sua esperienza nell'ambiente potrebbe essere raggiunta.