Cagliari, Mazzarri: “Paura di vincere e troppi errori, ma importante vincere”

Il tecnico Walter Mazzarri commenta il successo del Cagliari contro la Sampdoria

Tre punti per allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. Il Cagliari si sblocca vincendo in casa contro la Sampdoria e prova a mettersi al sicuro. Il tecnico Walter Mazzarri commenta il successo interno ai microfoni Sky: "Io non guardo mai indietro, sono proiettato qui a Cagliari. Siamo ancora messi male in classifica, dobbiamo migliorare e avere la testa giusta. Quando abbiamo la palla sbagliamo troppi passaggi. La stagione è cambiata per gli altri, per me assolutamente no. Ci voleva una vittoria, anche in modo peggiore di questo. Per me è iniziato un percorso, sperando di lavorare con tutti gli effettivi per dare un’impronta. Sto pensando già ad una trasferta difficile come Firenze. Oggi mi sono piaciute poche cose, tra cui il nostro inizio di partita. Conosco Cavani, se loro dicono che se la sentono danno tutti. E’ chiaro che poi la fatica si fa sentire, quindi loro possono dare ancora di più. Nel finale dovevamo gestire meglio la palla, abbiamo fatto errori dovuti alla mancanza di lucidità. Andiamo avanti senza guardare la classifica, non è successo ancora niente. Dopo il gol c’è stata quasi la paura di vincere, c’è da sgombrare il campo sul piano psicologico".