Cagliari, Mazzarri: “Peccato avere buttato via un girone d’andata”

L'analisi del tecnico isolano dopo il successo sul terreno del Torino

“Abbiamo fatto un’altra grande prestazione, ribattendo colpo su colpo e soffrendo più che altro per la qualità e quantità del Torino sui calci piazzati, dove Belotti è un fenomeno. Cragno è stato strepitoso, sono contento anche per lui a livello personale, ma va sottolineato che anche Milinkovic-Savic è stato decisivo. Abbiamo avuto diverse opportunità sia per il 2-0 che per il 3-1, concedendo il pareggio in mischia e con un fallo evitabile al limite dell’area, davanti avevamo una squadra di enorme fisicità e ritmo, che ti viene a prendere ovunque giocando sull’uno contro uno”.

“Questo gruppo lotta, corre, è unito. I ragazzi sono straordinari, mi ascoltano e credo che con un po’ di esperienza sono riuscito a dare qualche giusto consiglio, ognuno ha sposato la causa permettendo di attuare un calcio più consono al mio credo e a quello che ci serve per raggiungere l’obiettivo. A Torino è dura giocare, molti soffrono contro i granata, va dato merito alla mia squadra per avere messo una volta di più lo spirito giusto sul campo, come stiamo facendo dall’inizio del 2022. Peccato avere buttato via un girone d’andata e che ci manchino parecchi punti per alcune imprecisioni, adesso non abbiamo possibilità di mollare nulla, ogni sfida va affrontata al top e come se fosse l’ultima, con la fiducia di chi ha capito che può creare problemi a chiunque. E adesso? Sabato c’è la Lazio, sarà ancora una volta molto tosta, da martedì si torna in campo per lavorare a testa bassa”.