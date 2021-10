Cagliari, Mazzarri: “So già come affrontare il Bologna”

Cagliari con tante assenze domani contro il Bologna

Redazione ITASportPress

Anche per la partita di domani a Bologna Walter Mazzarri non potrà contare sulla rosa al completo: sicuri assenti Ceter, Dalbert e Walukiewicz; Caceres, Godin, Nandez e Strootman partiranno con la squadra ma il loro impiego rimane dubbio; Keita ha una tonsillite. Il tecnico afferma: “Dopo la rifinitura di domani valuterò chi potrà rientrare. Qualche giocatore non al massimo potrebbe partire dall'inizio. In base a quel che ho in testa, so già come affrontare il Bologna, potrebbero esserci degli adattamenti, ma sono discorsi prematuri, bisogna vedere innanzitutto chi potrà darmi disponibilità”.

PIÙ CINISMO

“Non è facile spiegare le rimonte subite. Sono tanti gli elementi che possono avere inciso, ogni partita ha la sua storia. Quando si va in vantaggio, io vorrei chiudere la partita, sfruttando la positività del momento; purtroppo a volte subentra la paura di vincere. C'è da lavorare dal punto di vista psicologico, anche i cambi assumono una importanza decisiva”.

I PROGRESSI

“Nel complesso la fase difensiva mi pare migliorata. Contro la Roma siamo stati più solidi e compatti, più squadra. In questo modo prendiamo maggior sicurezza. Non abbiamo sofferto quasi niente e costruito più occasioni: i ragazzi stanno cominciando a capire quello che chiedo e spero che lo portino sempre in campo. Non è ancora completamente la mia squadra, ma si sono visti progressi. Mi piacerebbe vederla più brillante in fase di possesso palla, meno timorosa nel far girare la palla, vederla verticalizzare più velocemente”.

LE PALLE INATTIVE

“Sui calci piazzati, è vero che si è fatto qualche errore, ma contro una squadra come la Roma che ha tanti saltatori forti può capitare. Abbiamo lavorato in settimana sui meccanismi per migliorare anche sotto quest'aspetto, spero di vedere presto i risultati”.