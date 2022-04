Cagliari, Mazzarri: “Verona rivelazione. Ancora brucia sconfitta immeritata contro il Genoa”

Il mister verso la gara contro l'Hellas

CARICA - "Quanto è importante la sfida col Verona? Ora i punti contano per tutti, ci sono 12 punti a disposizione e sono tutte gare importanti. Dobbiamo pensare a noi e non agli altri perché noi controlliamo il nostro destino. Sono ancora arrabbiato per la sconfitta immeritata contro il Genoa. Ci brucia ancora ma siamo carichi", ha detto Mazzarri . "Dovevamo vincere a Marassi ma quest’anno ci gira così, tra episodi ed errori arbitrali. Sinceramente quella sconfitta pesa però ormai è passato. Il Verona è la rivelazione del campionato, giocano senza patemi e sono sereni. Dobbiamo stare attenti e giocare in maniera aggressiva".

GIOCATORI - "Nandez? Lui è stato tre mesi fermo e arriva da 5 allenamenti. Non può avere 90′ per affrontare una gara al massimo. Resta una grande risorsa ma con un minutaggio ridotto, sarà un’arma per fare risultato a gara in corso". "Non penserò ad eventuali diffidati. Stiamo recuperando giocatori importanti ma servono 15-16 titolari. Possibili cambi tattici? Devo ancora fare l’ultimo allenamento, questa gara comunque si gioca in sedici, così come tutte le altre dove i cambi pesano per trovare i punti che ci servono".