Cagliari, mea culpa Carboni dopo il rosso: “Vorrei cancellare quei secondi maledetti”

Si è ritrovato a giocare da titolare con la squadra del suo cuore e quelli che fin da piccolo sono stati i suoi idoli. Andrea Carboni, difensore del Cagliari, chiede scusa per quella che è stata un’ingenuità dettata dall’inesperienza. Un suo fallo ha procurato il rigore decisivo nella sfida contro l’Atalanta. L’annessa espulsione, poi, ha lasciato i sardi in dieci per il resto della gara. Sui social, il giovane difensore ha chiesto scusa per quanto successo.

Carboni: mea culpa social

“Vorrei cancellare quei secondi maledetti ma posso solo farne tesoro, mi aiutarenno a crescere e dare sempre tutto me stesso per questa maglia”, ha scritto Carboni su Twitter. “Sono pronto subito a rifarmi, ma dovrò dimostrarlo sul campo. Dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci, sono orgoglioso di loro”. Il Cagliari ha perso 1-0 alla Sardegna Arena contro l’Atalanta grazie al gol di Muriel proprio dal dischetto. Il mea culpa di Carboni non porterà punti ai sardi ma sottolinea il grande amore e attaccamento per la maglia rossoblù. Da applausi.

