Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Per chi scegliesse DAZN, la partita potrà essere vista su qualunque tipo di televisione, ma in modalità diverse. Con una smart tv basta accedere all'applicazione di DAZN, mentre avendo una tv non di ultima generazione è necessario collegarla a un TIMVISION BOX, a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick o a console come PlayStation e Xbox.

Per vedere su DAZN la partita Cagliari-Milan, si può anche accedere al sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricare l'app per smartphone e tablet. Il servizio che invece è fornito da Sky ai propri abbonati per le dirette in streaming è Sky Go, disponibile per i dispositivi menzionati in precedenza.