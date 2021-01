Cagliari-Milan streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Cagliari-Milan chiuderà oggi, lunedì 18 gennaio 2021, la 18^ giornata di Serie A. Monday Night alla Sardegna Arena tra rossoblù di Di Francesco e rossoneri di Pioli. Padroni di casa per ritrovare punti e vittoria che mancano da tempo. Ospiti per mantenere la vetta della classifica.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

Novità di formazione per entrambe le squadre visti i neo acquisti in casa sarda e le defezioni per Covid negli ospiti. Nel Cagliari spazio dal primo minuto a Duncan in mezzo al campo. Nel Milan ci sarà il ritorno dall’inizio di Ibrahimovic. Queste le possibili scelte dei mister:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Oliva, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Cagliari-Milan si disputerà questa sera, lunedì 18 gennaio 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo, è in programma alle ore 20.45. Sarà la 77ª partita fra le due squadre in Serie A.

Il Monday Night Cagliari-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani.

La sfida Cagliari-Milan sarà visibile, per chi lo preferisse, grazie a Sky Go, anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Un’alternavita per vedere la sfida di Serie A è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.