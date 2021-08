Cagliari, mini abbonamento per 5 partite per abbonati con voucher

Il club isolano è l'unico ad aver trovato una soluzione simile in Serie A

Il Cagliari apre una mini campagna abbonamenti visto che quella per l'intero campionato non è possibile. Troppe le incertezze per la pandemia e così per chi potrà entrare allo stadio la dirigenza isolana ha trovato una soluzione per sostenere da vicino la squadra. da domenica 15 agosto (ore 10) sarà possibile acquistare un abbonamento per le prime 5 gare di campionato all’Unipol Domus, vantaggio riservato esclusivamente agli abbonati dalla stagione 2019-20 in possesso di voucher. Si parte dalla partita con lo Spezia, in programma lunedì 23 agosto: poi Genoa, Empoli, Venezia e Sampdoria.