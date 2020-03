Cagliari, Nainggolan: “Andiamo avanti per la nostra gente”

Nelle situazioni in cui versa l’Italia e il mondo sportivo pensare di andare avanti è molto complicato. Martedì la riunione di Lega potrebbe addirittura portare alla decisione di sospendere il campionato. In questo clima difficile c’è chi però non perde la speranza e cerca di vedere positivo. Si tratta di Radja Nainggolan che su Instragram ha voluto lanciare un messaggio ai suoi tifosi.

ANDARE AVANTI – “Ci sono tante persone che pur in un momento di emergenza come questo non possono comunque smettere di lavorare, dovranno andare avanti. È anche per loro, per la nostra gente, che domani riprenderemo gli allenamenti per preparare le nostre partite”. Questo il messaggio del giocatore del Cagliari,