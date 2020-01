Cagliari, Nainggolan attacca l’Inter: “Io trattato come un giocattolino”

Il Cagliari stoppa l’Inter a San Siro grazie ad un gol di Radja Nainggolan. Queste le parole del centrocampista belga a DAZN: “Penso che abbiamo fatto la partita fin dall’inizio con tanta personalità. Penso che comunque alcuni episodi ci siano stati sfavorevoli. Alcuni episodi sono da rivedere come quello di Lautaro, compresa l’espulsione. Penso che noi abbiamo fatto una grande partita. Ho molto rispetto per i tifosi dell’Inter, ma mi sono sentito trattato come un giocattolino. Auguro il meglio ai miei ex compagni. Da una parte sono contenta e dall’altra no. A Simeone ho detto che ha fatto una grandissima partita. A volte dovrebbe essere più egoista, ma è giovane e si farà. Futuro? Chi lo sa… Ho compagni eccezionali, speriamo di ottenere qualcosa di speciale.