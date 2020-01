Cagliari, Nainggolan: “Contro il Milan partita da non sbagliare”

Il calciatore del Cagliari Radja Nainggolan commenta la sconfitta in casa della Juventus e si proietta sul match di sabato prossimo contro il Milan. “Il rammarico è per il risultato finale, dopo un primo tempo giocato da squadra organizzata, mentre nella ripresa abbiamo pagato gli errori. Ripartiamo dalle cose buone fatte per tornare a ottenere risultati positivi”.

GARA DAI DUE VOLTI

“Non è un periodo semplice a livello di risultati, soprattutto. Penso che abbiamo fatto un grande primo tempo, nella ripresa la Juventus ha spinto maggiormente e noi abbiamo regalato il primo gol, poi è stato più complicato”.

ERRORI FATALI

“La Juventus è costruita per vincere ed è molto forte. Nel primo tempo penso che la nostra prova sia stata buona a livello di personalità, che è mancata un pò quando dovevamo uscire dalla nostra zona difensiva per ripartire. I bianconeri ti puniscono al primo errore e lo abbiamo visto sulla nostra pelle”.

WALU, OK ALL’ESORDIO

“Sebastian ha fatto bene, si è fatto trovare pronto, non è semplice esordire in Serie A in una gara del genere e lui si è disimpegnato in modo positivo soprattutto nel primo tempo, come tutta la squadra. Adesso dobbiamo lavorare insieme per limare gli errori”.

SGUARDO AL MILAN

“Sarà una gara da non sbagliare, anche lì non potremo permetterci di concedere opportunità ad un gruppo di grande valore come quello rossonero. Noi però dobbiamo guardare a noi stessi come fatto per tutta la stagione. Dispiace per aver perso le ultime tre gare, anche quando le occasioni per fare gol le avevamo create. Bisogna lavorare duramente e pensare alla prossima, riflettendo e concentrandoci sugli errori. Guardiamo avanti tutti insieme per migliorare. Abbiamo 29 punti, un ottimo bottino, adesso pensiamo a chiudere bene il girone d’andata e a ripartire forte”.