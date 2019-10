Cagliari, Nainggolan: “Felice per il gol, classifica buona ma il primo obiettivo resta la salvezza”

Un gol pazzesco di Radja Nainggolan ha sbloccato il match fra Cagliari e Spal nei primi minuti di partita. Non poteva scegliere perla migliore per ricominciare a segnare con la maglia della formazione sarda, ora sorprendentemente a -2 dalla zona Champions. Ecco le parole rilasciate al termine del match ai microfoni di Dazn: “Sono contentissimo, è stato anche un bellissimo gol e credevo per un attimo che me lo annullassero, ma fortunatamente nessuno ha ostacolato la visuale del portiere. Sono felice anche per la prestazione generale della squadra, perché abbiamo pressato fin da subito e li abbiamo messi in difficoltà. La posizione in classifica è buona, c’è entusiasmo e bisogna proseguire così. Dove vogliamo arrivare? Il presidente aveva annunciato che nell’anno del centenario avremmo fatto le cose per bene, ma dobbiamo stare coi piedi per terra, il primo obiettivo resta sempre la salvezza”.

E ancora: “Ci aspettavamo un avvio con due sconfitte, c’erano tanti giocatori nuovi. Ho sempre fatto il massimo per Cagliari e per il Cagliari”.