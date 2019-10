Cagliari, Nainggolan: “Ma quale spacca spogliatoio, provate a chiedere in giro…”

Un clamoroso ritorno al Cagliari per Radja Nainggolan in estate. Il belga, dopo l’addio dato nel gennaio 2014, ha deciso di tornare là dove si è affermato come uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato e in queste ore, ai microfoni di DAZN, ha voluto replicare alle accuse di chi lo dipinge come un uomo spacca-spogliatoio.

SPACCA-SPOGLIATOIO – “All’Inter dicevano che ero uno spacca-spogliatoio, ma non è vero, io non ho mai dato problemi a nessuno. Se provi a chiedere in giro ti diranno tutti che sono un grande”.

CAGLIARI – “Qua sono cresciuto come uomo. Quando sono arrivato è stato come rivivere la mia adolescenza, anche se con tanto mare e tanto sole in più”.