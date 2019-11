Cagliari, Nainggolan: “Pareggio che fa male. Impariamo da questa gara…”

Il Cagliari continua la serie positiva di risultati, ma al Via del Mare di Lecce, dopo essere andata in vantaggio di due reti, perde la testa e si fa recuperare. Il 2-2 finale sa di beffa per i sardi che allo scadere hanno anche rischiato di non portare a casa neppure un punto per l’assalto dei padroni di casa.

Dopo le parole del tecnico Rolando Maran, arrivano le prime reazioni dei protagonisti. Su tutti quella di Radja Nainggolan autore del secondo gol con una conclusione precisa di destro da dentro l’area. Sulla propria pagina Instagram, il Ninja ha commentato: “Un pareggio che ci fa male soprattutto per essere stati in doppio vantaggio… si impara pure da questo… avanti cosi imparando dagli errori commessi”.

Il Cagliari resta comunque nelle zone altissime della classifica. Al quarto posto a quota 25 punti in compagnia della Roma.