Cagliari, Nainggolan si presenta: “Scelta di vita, sapevo che prima o poi sarei tornato…”

Radja Nainggolan torna a casa. Il centrocampista belga, dopo cinque anni, fa ritorno a Cagliari, club con il quale si è lanciato ai massimi livelli. E lui, in conferenza stampa, si è presentato così.

LOTTARE – “Voglio ringraziare il presidente che ha messo subito in chiaro le cose. Io sono molto felice di essere qui, conosco l’ambiente e so che devo lottare. L’ho già fatto in passato e so cosa devo fare”.

SCELTA – “Avevo qualche offerta, ma la decisione non è stata difficile: già cinque anni fa, quando sono partito, avevo in testa di tornare prima o poi. Non pensavo così presto, ma a volte bisogna fare delle scelte di vita. Le questioni extracalcistiche hanno poi facilitato l’affare. Io sono in prestito, ma se il presidente mi compra…”.

OBIETTIVO – “Questa piazza ha un assoluto bisogno della salvezza, ma qui si sta costruendo una squadra per poter ambire anche a qualcosina di più. Ora, però, dobbiamo mantenere i piedi per terra”.