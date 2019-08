Cagliari, Nainggolan: “Sono tornato a casa, la mia casa. Questo è un porto sicuro”

Il Ninja è tornato a casa. Su questo aspetto il Cagliari ha puntato per la realizzazione del video in cui si annuncia l’acquisto a titolo temporaneo dall’Inter di Radja Nainggolan, tornato in rossoblù dopo 5 anni trascorsi fra Roma e Inter: “La vita è un viaggio, come in ogni viaggio arriva il momento di cercare un porto sicuro. Lì decide il cuore, il mio appartiene a Cagliari, alla Sardegna. Con questa maglia sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa”. Il belga approdò alla formazione isolana nel 2010 per quattro lunghe ed importanti stagioni. È un colpo sensazionale per il Cagliari, che sta allestendo una squadra di grandissimo valore.