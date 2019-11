Cagliari, Nainggolan: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile, meriteremmo più spazio sui giornali”

Prestazione super del Cagliari, che alla Sardegna Arena, nella dodicesima giornata di Serie A, ha superato per 5-2 la Fiorentina. Nelle file dei rossoblu a segno anche Radja Nainggolan, che ha così parlato a Sky Sport al termine del match.

ENTUSIASMO – “Bisognerebbe dare un po’ più di valore a tutti i miei compagni: stiamo facendo qualcosa di incredibile, nessuno, a inizio anno, avrebbe mai detto che avremmo potuto giocare così bene. C’è un entusiasmo che a Cagliari non si vedeva da anni. Abbiamo una classifica straordinaria: si parla sempre delle grandi, ma credo che anche noi ci meriteremmo qualche pagina in più. Dobbiamo peòrimanere con i piedi per terra: sappiamo che stare lassù in alto è qualcosa di impensabile, ci sono squadre più forti che però forse hanno meno voglia di noi”.

FIORENTINA – “Un passaggio alla Fiorentina? Sono felice di aver scelto Cagliari, voglio ringraziare il presidente che ha fatto uno sforzo importante. Io devo solamente pensare a ripagare la fiducia”.