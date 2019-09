Cagliari, Nainggolan: “Stica**i dei soldi, qui per giocare. Pavoletti? Perderlo è stato un disastro…”

Dopo oltre cinque anni, Radja Nainggolan ha scelto di tornare al Cagliari, club con il quale si è imposto ai massimi livelli. E il belga, in queste ore, ha commentato la decisione ai microfoni di Cuore Rossoblù.

RITORNO – “Avevo offerte dalla Cina e avevo bisogno di parlare. Conti mi ha aiutato a capire e adesso sono molto felice della scelta che ho fatto. Il presidente è stato bravo a convincermi. Avrei potuto guadagnare più soldi? Stica**i, non gioco per soldi”.

CAGLIARI – “E’ come se non me ne fossi mai andato. Qua ho la famiglia e le persone che amo, qui ho trascorso le vacanze e la gente mi ha sempre voluto bene”.

SQUADRA – Perdere Pavoletti è stato un disastro. E’ un giocatore che fa 20 gol e che lotta su ogni pallone”