Cagliari, Nainggolan: “Tanti nuovi elementi, serve tempo. Stasera siamo partiti bene, poi…”

L’esordio-bis di Radja Nainggolan a Cagliari non è stato dei migliori, essendo i rossoblù usciti sconfitti in casa contro il neopromosso Brescia. Ecco le parole del Ninja a Sky Sport: “Siamo partiti molto bene, dal campo di certo la sensazione non era quella che poi avremmo perso. Abbiamo avuto una grande occasione con Joao Pedro ma è stato bravo il loro portiere, e se entrava lì il pallone probabilmente sarebbe stata tutt’altra partita – ha detto il centrocampista belga -. Il gol annullato a loro doveva darci più fiducia, invece abbiamo reagito male. Però quando una squadra cambia tanto deve avere tempo per sistemarsi, anche le tipologie dei giocatori in campo sono mutate, quindi solo il tempo saprà dirci se la squadra è stata rinforzata bene o meno”.

Il centrocampista è tornato a giocare davanti alla difesa, come capitò in Nazionale: “Mi piace, mi diverto. Sono un professionista e faccio quello che dice il mister, mi ha chiesto di stare lì e gli ho detto subito che va bene”.

Settimana prossima la sfida all’Inter, squadra dalla quale è appena arrivato: “Per il Cagliari sono queste le gare da vincere, l’Inter ha giocatori importanti e lotterà per altri obiettivi, per cui sarà match complicato”.

Sulla scelta di lasciare i nerazzurri: “Sono stato escluso con Icardi, ho sempre lavorato col gruppo ma non entravo mai, e quando ho capito che dopo due o tre amichevoli in Cina per me non c’era spazio, ho scelto con la società di trovare un’altra sistemazione. È stata una scelta importante, ora voglio fare bene qui. Icardi? Qualunque scelta farà, avrà il mio apporto”.