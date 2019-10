Cagliari, Nainggolan: “Tornato anche per mia moglie. Se rinunciassi ad alcol e serate…”

Uscirà domani, sabato 26 ottobre, una intervista esclusiva da parte del settimanale SportWeek al centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan. Sull’edizione digitale della Gazzetta dello Sport, di cui siamo partner, sono state rilasciate alcune dichiarazioni, in attesa di leggere il servizio completo in edicola: “Inizialmente all’Inter ero fischiato perché parlavo di Roma e della Roma, che per me è stata casa mia. Io però non sono uno di quelli che bacia la maglia della squadra dove è appena arrivato. Sono poi tornato a Cagliari, dove ho famiglia e gli amici, così come mia moglie, qui per lei è più facile combattere. Rinunciare a serate, discoteche e alcol? Se voglio, posso rinunciare a tutto, ma non sarei me stesso”.