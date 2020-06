Cagliari, Nainggolan: “Zenga bravo a gestire le difficoltà. Futuro? Se Giulini fa uno sforzo…”

Un gol e una prestazione incredibile. Radja Nainggolan sembra essere tornato ai suoi livelli. La partita contro il Torino è la dimostrazione che, se in forma, il belga è ancora in grado di fare la differenza. Ai microfoni di SkySport ha commentato così la vittoria casalinga per 4-2.

Nainggolan: “Futuro? Chiedete a Giulini”

Queste le parole del centrocampista: “Io mi metto sempre a disposizione. Un po’ mi gestisco e un po’ cerco di mettermi a disposizione della squadra. Zenga? Il mister è arrivato sapendo che c’erano difficoltà. Lui voleva mettersi in gioco, mi piace come si è rapportato con il gruppo. Stiamo cercando di portare a casa le sue idee anche se non è facile perché Non abbiamo avuto tempo. L’importante è aver costruito qualcosa di bello ultimamente. Zenga ci ha detto di crederci e vedremo dove arriveremo. Europa? Ci potevamo arrivare prima, ora è più complicato, ma perché no? Futuro? Io non so ancora nulla. Se Giulini vorrà fare uno sforzo importante sa che io a Cagliari sto bene“.