Cagliari, nessun caso di coronavirus dopo i test

Buone notizie in casa Cagliari a seguito dei test per il coronavirus. All’interno della società sarda non è stato riscontrato alcun caso di positività al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa.

AGGIORNAMENTO – “Il Cagliari Calcio comunica che i test molecolari e sierologici, svolti nella giornata di ieri, hanno dato tutti esito negativo al Covid-19 per tutte le persone coinvolte”. E la nota poi continua: “I test sono stati effettuati nel Centro sportivo di Assemini dal personale sanitario dell’Ats Sardegna. Lo screening medico dei calciatori proseguirà con le visite cardiologiche presso il centro Korian di Quartu Sant’Elena in programma a partire da oggi”.