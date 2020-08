Cagliari, niente da fare per Zenga: già pronto Di Francesco

Non è bastata la vittoria sulla Juventus da parte del Cagliari per Walter Zenga. E neppure un eventuale risultato positivo questa sera contro il Milan cambierà quello che sembra ormai essere il suo destino. Il tecnico dirà addio ai sardi al termine del campionato. Ne è convinto Sky che vede Eusebio Di Francesco già pronto per sedersi alla guida degli isolani

Cagliari: addio Zenga, c’è Di Francesco

La carriera di Eusebio Di Francesco potrebbe ripartire dal Cagliari. Fermo dallo scorso ottobre dopo l’esonero dalla panchina della Sampdoria, l’allenatore abruzzese sarebbe stato individuato dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini per la prossima stagione. Addio a Walter Zenga quindi: i contatti continui tra società sarda e quello che sembra poter essere il futuro allenatore si sarebbero intensificati nelle ultime ore. Una scelta che potrebbe essere confermate a breve con l’ex Sampdoria e Roma pronto ad una nuova avventura in Sardegna in vista del prossimo campionato di Serie A.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE