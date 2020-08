Cagliari, nuova maglia e nuovo sponsor per il 2020-2021: “Nuovi orizzonti ci attendono…”

Il Cagliari cambia look in vista della prossima stagione. La società sarda ha presentato le nuove maglie per l’annata 2020-21. Nuovo outfit e nuovo sponsor per il club rossoblù che ha presentato sul sito ufficiale e sui canali social i nuovi kit home e away.

Cagliari: le nuove maglie

Il Cagliari e Adidas si uniscono dando vita ad una nuova divisa per la stagione 2020-21. Come mostrano le immagini presenti sui social e sul sito rossoblù, la maglia che Joao Pedro e compagni indosseranno per le partite casalinghe del 2020-21 riprende i colori iconici del club: il rosso, il blu e il bianco. Tutte le tinte dei primi 100 anni di storia del Cagliari racchiusi in un unico design ricco di tradizione ed elementi innovativi come il logo sul petto monocromo dorato, così come le stripes sulle spalle. Per quanto riguarda quella da trasferta, invece, si tratta di una t-shirt bianca, arricchita nella parte frontale da una fantasia rossa con una banda interna laterale blu con le tre strisce rosse.

