Cagliari, orgoglio Maran: “Speciale essere l’allenatore nell’anno del centenario…”

Il Cagliari si prepara alla stagione di Serie A. Un anno importante che vedrà i sardi festeggiare il proprio centenario. I rossoblù, dopo aver ceduto Barella all’Inter si sono coperti con Rog e, forse, l’arrivo di Nandez, ex Boca Juniors.

Dai primi test sono arrivate note positive come dimostrano le parole di Rolando Maran al termine della gara contro il Leeds: “La ritengo l’ultima partita del ritiro che conclude la prima fase della preparazione. Ho avuto le risposte che cercavo”, ha detto l’allenatore come riporta il sito ufficiale del club. “Si è trattato di un bel test, che ci ha dato buone indicazioni”.

SERIE A – E in vista del campionato: “L’esperienza dell’anno scorso ci permette di partire da una base più ampia e lavorare in un altro modo. Era importante per noi cercare di creare un DNA il più forte possibile e migliorarlo all’interno del nostro percorso. La conoscenza è un vantaggio, così come la duttilità di molti giocatori. Vogliamo continuare a lavorare al meglio per arrivare preparati ai primi impegni che contano”. E questo sarà un anno speciale in cui tutte le partite avranno un valore in più: “L’anno del centenario? Per me è un motivo di orgoglio. Sarà un anno importantissimo per la nostra Società e per i tifosi, sono felice di essere l’allenatore in questa stagione speciale”, ha concluso Maran.