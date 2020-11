Cagliari, orgoglio Zappa: il più giovane difensore ad aver fatto almeno 3 assist

Nessuno si aspettava un impatto di questo tipo in Serie A. Il Cagliari si gode Gabriele Zappa e le sue performance davvero superlative. Dal Pescara al massimo campionato con i sardi, il salto di qualità è stato notevole così come l’impegno e l’exploit del classe 1999.

Come sottolinea la società rossoblù, al ragazzo, esterno destro, va anche un curioso ed importante dato statistico relativo alle assistenze per i compagni. Infatti, Zappa è il più giovane difensore dei maggiori campionati europei, ad aver contribuito con almeno tre assist per i compagni. L’ultimo, proprio nella sfida contro lo Spezia per Pavoletti.