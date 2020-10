Cagliari, Ounas: “Qui per crescere e fare tanti gol. Rog mi ha detto di venire”

Adam Ounas si presenta al Cagliari e ai suoi nuovi tifosi. L’esterno d’attacco è arrivato dal Napoli nell’ultimo giorno di mercato e ai microfoni dei canali ufficiali rossoblù ha espresso la sua gioia e la sua motivazione per la nuova avventura in Sardegna.

Ounas: “A Cagliari per crescere e fare tanti gol”

“Ho sentito Rog che giocava con me al Napoli. Mi ha detto di venire per dare una mano e per crescere. Mi ha detto che c’è una squadra forte e una bella città. Poi c’è il mister e so che è bravo e che mi farà crescere. Qui si prova a fare gioco e il calcio è giocare a pallone”, ha esordito Ounas. “Quando ho parlato col club mi hanno detto che l’idea di gioco mi aiuterà e si adatterà a me. Mi piace saltare l’uomo. Sui lati devi fare la differenza con assist, cross. Mi piace questa idea di gioco. Spero di fare molti gol per aiutare la squadra”. “Qui c’è il clima giusto. Il sole, il mare, la bella città e buoni rapporti con la squadra. Questi aspetti contano anche per la mia famiglia”.

Sugli obiettivi personali e di squadra: “Sono qui per aiutare la squadra e il gruppo e spero che loro facciano lo stesso per me. Questa squadra mi piace molto e anche il mister mi farà crescere tanto. Un saluto ai tifosi e spero di vederli presto. Forza Casteddu”.