Cagliari, Paloschi: “Qui per riscattarmi”

Presentazione ufficiale per Alberto Paloschi, che durante la sessione invernale di mercato ha lasciato la Spal per approdare al Cagliari. Queste le sue prime parole da giocatore rossoblu.

CAGLIARI – “Penso che questo sia il momento giusto per arrivare qua. Vengo da sei mesi in cui ho giocato poco, ho voglia di riscatto. Sono passato da una squadra che lotta per la salvezza a una con ambizioni europee, ma si gioca sempre per lo stesso obiettivo: la vittoria”.

MARAN – “Aver già lavorato con il mister è un vantaggio. Il Cagliari sta vivendo un anno speciale, spero di essere determinante anche io. In attacco siamo in tanti, io cercherò di dare sempre il meglio. Il modulo? Con questo sistema di gioco la punta centrale si sacrifica tanto, ma la fase difensiva è fondamentale anche nelle grandi squadre. Dovremo remare tutti dalla stessa parte”.

AMBIENTE – “L’affetto del pubblico è tanto, ti dà una carica incredibile. In una stagione ci stanno alti e bassi: sabato scorso meritavamo la vittoria. Magari in questo momento mancano alcuni dettagli che prima non venivano pagati”.

CAGLIARI, GASTON PEREIRO: “VOGLIO L’EUROPA”