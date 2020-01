Cagliari, parla Gigi Riva: “Presidente onorario? Non ho dormito nei giorni prima della nomina…”

Emozionante e intensa. Non poteva essere altrimenti l’intervista rilasciata da Gigi Riva al giornale ufficiali del Cagliari Cuore Rossoblù. La storica bandiera del club sardo ha commentato l’investitura del patron della società Tommaso Giulini che lo ha nominato nei giorni scorsi presidente onorario.

NOTTI INSONNI – “A dirla tutta nei giorni prima del Consiglio ho passato notti intere a contemplare il soffitto. Occhi sbarrati e neanche un minuto di sonno. Quando si tratta del Cagliari io prendo tutto terribilmente sul serio. Questa società non è una delle cose della mia vita. È la storia della mia vita. È la chiave del mio rapporto con la Sardegna, è il mio sangue”. “Sono uno scaramantico e so che il mio nome pesa come una pietà. E se le cose iniziassero ad andare peggio con me? I ruoli hanno sempre un peso, ma nella squadra erano tutti contenti di questa notizia. E questo mi fa molto piacere”. E sul ruolo che rivestirà, Riva ha poi precisato: “Non sarò un presidente onorario che invade spazi non suoi, che gira per il centro sportivo a dire la sua, che si ritaglia visibilità commentando le partite e pronunciando sentenze. Uno che vuole mettere becco”.