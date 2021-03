Cagliari, Pavoletti assolve Simeone: “Difficile convivere con questa pressione”

Il Cagliari non riesce a tornare alla vittoria. I sardi cadono sul campo dello Spezia e incassano il secondo k.o. consecutivo, che, sommato al pari contro la Sampdoria, rappresenta la terza gara senza vittorie di fila.

MOMENTO DIFFICILE

Al termine del match, l’attaccante Leonardo Pavoletti interviene ai microfoni di Sky Sport: “E’ un momento difficile, ma il Cagliari ha valore. In questo periodo ho visto tirare fuori tante cose buone. Questo è uno schiaffo che non meritavamo, ma ora bisogna essere uomini e da qui alla fine tirare fuori il più possibile per fare punti. Sono convinto che possiamo salvarci, però dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto a livello di atteggiamento. Le partite non vanno buttate, vanno tenute vive fino all’ultimo. Simeone? Non abbiamo parlato del gol sbagliato da lui e l’ho visto dalla tribuna. In campo con questa pressione, con tutta la settimana che viviamo, non è mai facile. Sono occasioni che si possono sbagliare, oggi è capitato a lui. La prossima volta farà gol. Ci gira anche male e diventa tutto più difficile. La qualità l’abbiamo, dobbiamo trovare solo la leggerezza di giocare certe partite. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi, eravamo troppo carichi per vincerla per forza, ma a volte queste gare è meglio non perderla. A fine campionato un punto qua e un punto là può fare la differenza, bisogna crescere dal punto di vista della mentalità”.