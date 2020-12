Cagliari, Pavoletti ‘chiama’ Nainggolan: “Magari il presidente ci fa un bel regalo…”

Il sorriso non lo ha mai perso, neppure dopo il doppio grave infortunio che gli ha fatto perdere, praticamente, l’intera scorsa stagione. Leonardo Pavoletti si è ripreso il suo posto nell’attacco del Cagliari e nella scorsa sfida cotnro lo Spezia ha messo a segno un grandissimo gol di tacco dimostrando di essere tornato a tutti gli effetti. Intervistato da Radiolina e Videolina il centravantiha parlato della prossima sfida di campionato contro l’Inter e della gioia di ritrovare alcuni ex compagni come Nainggolan e Barella.

Pavoletti: dal mercato all’Inter

Parte subito da quello che è stato il mancato ritorno in rossoblù di Radja Nainggolan ma pare non essersi ancora arreso Pavoletti che si attende, magari, un ripensamento per il prossimo mercato: “Nainggolan? Ci vorrebbe sempre dentro e fuori dal campo. Uno che nello spogliatoio ti fa alzare l’asticella. Uno giusto, come dico io. Poi lui ama stare a Cagliari, quindi non credo ci sia altro da aggiungere. Magari il presidente a gennaio, ci fa un bel regalo”.

Ma domenica, nella sfida contro l’Inter, il Cagliari si ritroverà davanti un altro ex: Nicolò Barella. “Sarà bello rivederlo. Per me è un grande amico. So bene quanto lui ci tiene al Cagliari e a Cagliari e sono curioso di vederlo. Sarà la prima volta che lo incontrerò in campo da avversario e non da compagno di squadra”. E ancora sull’Inter: “Parliamo di una squadra forte che punta a vincere il campionato. Noi dobbiamo essere forti e far vedere tutto quello che sappiamo fare. Credo che l’Inter sarà arrabbiata visto l’esito della Champions. Servirà mostrare carattere”.